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Группа “System of A Down” для Арцаха собрала 600 000 долларов

Группа “System of A Down” для Арцаха собрала 600 000 долларов

Известная рок-группа “System of A Down” для Арцаха собрала 600 000 долларов.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Twitter сообщил солист группы Серж Танкян, опубликовав публикацию “Rolling Stone”.

После 15-летнего перерыва группа в целях информирования о зверствах Азербайджана в Арцахе и надвигающемся гуманитарном кризисе записала две новые песни: “Protect The Land” и “Genocidal Humanoid”. Полученную выручку группа направила на содействие Арцаху.

“Мы признательны за невероятную поддержку нашей кампании для оказания содействия народу Арцаха, за помощь. 600 000 долларов мы перечислим во Всеармянский фонд “Армения”. Благодаря вам мы сможем помочь выселенным молодым и старым людям, пострадавшим от ужасных военных преступлений Азербайджана и Турции” - говорится в заявлении группы.


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