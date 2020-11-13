В Австралии рассказали о разработке вакцины от COVID-19

Австралийская вакцина от коронавируса, производимая на базе университета Квинсленда, может быть доступна для массового использования к июлю 2021 года, сообщает телеканал 9 News со ссылкой министра здравоохранения страны Грега Ханта.

Речь идет о вакцине V451, разрабатываемой университетом Квинсленда совместно с австралийской компанией CSL Limited. Власти Австралии уже заключили соглашение по поставку 51 миллиона доз данной вакцины.

По словам Ханта, разработка вакцины идет с опережением графика, и первая фаза клинических испытаний показала, что она является безопасной,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Первоначальные данные очень четкие, вакцина (производимая университетом Квинсленда) доказывает свою безопасность в ходе первой фазы клинических испытаний, также она вызывает положительный ответ антител. Это значит, что она выполняет задачу", - сказал Хант.

Ранее власти Австралии заключили соглашения с фармкомпанией Novavax и консорциумом компаний Pfizer и BioNTech на поставку 50 миллионов доз вакцины от коронавируса. Ожидается, что вакцины компаний Novavax и Pfizer-BioNTech будут доступны в Австралии с начала или середины 2021 года. Также сообщалось, что со следующей недели Австралия запускает самостоятельное производство вакцины от коронавируса британской фармацевтической компании компании AstraZeneca.