Минская группа ОБСЕ готова принять участие в установлении долгосрочного мира в НКР

Соединенные Штаты, являясь одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, приветствуют установление режима прекращения огня и прекращение боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении постоянного представителя США в ОБСЕ по вопросам конфликта в Нагорном Карабахе и вокруг него посла Джеймса С. Гилмора III. По словам посла, всегда говорилось, что у этого конфликта нет военного решения. Выразив соболезнования в связи с недавней гибелью людей, в том числе и мирных жителей, посол подчеркнул, что, необходима более подробная информация о развитии ситуации, соглашении, достигнутом 10 ноября. “Всех нас беспокоит гуманитарная ситуация на месте. Мы подтверждаем призывы к сторонам следовать заявлению о гуманитарном прекращении огня от 10 октября, которое подтвердило договоренности 17 октября, а затем и 25 октября.

Мы также призываем обе стороны исполнять шаги, согласованные в Женеве 29 октября. Мы призываем стороны защищать гражданское население и гражданское общество. Масштабные депортации гражданских лиц, включая и уязвимые группы, такие как пожилые люди и дети, во время глобальной эпидемии и накануне зимы почти наверняка приведут к ненужному гуманитарному кризису. Мы настоятельно призываем стороны воздерживаться от действий, которые могут привести к возобновлению боевых действий, избегать провокационной риторики и действий, использовать возможность, предоставляемую прекращением боевых действий, для установления мира на местах. Мы призываем внешние силы действовать ответственно, воздерживаться от действий, которые могут спровоцировать новые столкновения или обострять региональную напряженность”, - говорится в заявлении посла.

Посол Джеймс С. Гилмор III подчеркнул, что этот конфликт продолжается уже слишком долго. Люди в зоне влияния конфликта и в регионе платят за это очень высокую цену. Он выразил надежду, что продолжительный мир находится в их поле зрения. Посол выразил уверенность, что Минская группа готова будет принять участие в установлении прочного и долгосрочного мира в Нагорном Карабахе.