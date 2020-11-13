В Армении подтверждено 1 703 новых случаев COVID-19, вылечились 1 986 заболевших

По состоянию на 13 ноября в Армении всего подтверждено 114 383 случая COVID-19, 72 116 заболевших выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 40 130 пациентов. За последние сутки проведено 3 876 тестов, а в общем счете 456 909.

Таким образом, подтверждено 1 703 новых случаев COVID-19, вылечились 1 986 заболевших.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 1 697 летальных исходов (увеличились на 29).

Зафиксировано 10 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 440.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.

Лилит Демурян