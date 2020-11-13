Спутниковые изображения доказывают, что Азербайджан использовал фосфор: Обзор DFRLab

“Digital Forensic Research Lab” в большой статье обратился к факту, что Азербайджан в ходе войны, развязанной против Республики Арцах, применил запрещенные фосфорные боеприпасы, отметив, что картина, сделанная спутником, показала ущерб, нанесенный окружающей среде в результате использования белого фосфора.

Как передает «Арменпресс», в частности, отмечается, что за последнюю неделю боевых действий спутниковые изображения открытых источников показывают, что в результате использования Азербайджаном белого фосфорного оружия окружающей среде лесов Нагорного Карабаха нанесен огромный ущерб.

Отмечается, что в начале ноября в Twitter и в других соцсетях появились видеоматериалы, на которых видно применение запрещенного белого фосфорного оружия на контролируемых армянами территориях.

Отмечается, что изображения не привлекли значительного внимания со стороны международных СМИ или международных экологических организаций, но “Transparency International Armenia” опубликовала “Экологическое предупреждение”, осуждающее использование этого оружия. В статье цитируется эта публикация. “Использование азербайджанскими войсками белого фосфора в этих лесах не только уничтожит ценную экосистему и территории, но и поставит под угрозу некоторые виды, и на годы загрязнит реки и грунтовые воды, что станет серьезной региональной угрозой для дикой природы региона”.

Однако отмечается, что Азербайджан это отрицает, обвиняя армянскую сторону в использовании фосфора на подконтрольных им территориях. Однако автор статьи справедливо заметил, что в открытых источниках нет доказательств, подтверждающих это утверждение. “Спутниковый снимок, тем не менее, подтверждает большой ущерб части леса, находящегося под контролем Армении, нанесенный пожаром, В то же время появились видеозаписи применения азербайджанского фосфорного оружия. Нацеливание на лесные районы - это стратегия, которая иногда используется для вывода боевых действий за пределы территорий или для нанесения большого ущерба окружающей среде”, - отмечено в статье “Digital Forensic Research Lab”.

В ней также упоминается, что армянскими военнослужащими были сняты несколько видеороликов, на которых видно, как боеприпасы с белым фосфором падают на оборонительные позиции АО Арцаха.