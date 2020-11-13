Франция готова помочь найти справедливое решение нагорно-карабахского конфликта

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает «Арменпресс», из Елисейского дворца сообщили, что французский лидер выразил готовность содействовать справедливому, стабильному и приемлемому для всех сторон решению нагорно-карабахского конфликта.

“Президент выразил удовлетворение прекращением военных действий, напомнил о своей дружбе с Арменией и с армянским народом, а также готовность найти долгосрочное и приемлемое решение для всех сторон нагорно-карабахского конфликта”, - говорится в сообщении.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Война была прекращена в 01:00 10 ноября. В Нагорном Карабахе дислоцируются российские миротворцы. Всего будет 1 960 российских военнослужащих, 90 бронемашин, 380 единиц автомобилей и специальной техники.