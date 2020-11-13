Эдуард Шармазанов освобожден

Суд общей юрисдикции города Еревана удовлетворил апелляцию на решение о задержании спикера РПА Эдуарда Шармазанова, признав его незаконным. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал помощник Эдуарда Шармазанова Гегам Петросян.

“Шармазанов освобожден. Суд его задержание признал незаконным”, - написал Петросян.

Эдуард Шармазанов был задержан по подозрению в совершении преступления по части 1 статьи 225.1 Уголовного кодекса Республики Армения.