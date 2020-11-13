Вардан Атабекян заявил о выходе из фракции Национального собрания “Мой шаг”

Депутат Национального собрания Вардан Атабекян заявил о своем выходе из фракции “Мой шаг”․ Он продолжит свою деятельность как независимый депутат. Как сообщает «Арменпресс», об этом Атабекян написал на своей странице в Facebook. “Как и подавляющее большинство народа, так и я о подписанном заявлении узнал из прессы.

Не будучи согласным с позицией политической команды, я заявляю:

Я выхожу из парламентской фракции “Мой шаг” и впредь буду действовать как независимый депутат. Свою дальнейшую депутатскую деятельность я направлю на выход из создавшейся ситуации с минимальными потерями и буду работать над решением проблем армян Арцаха. Лишь по этой причине я не складываю свой депутатский мандат.

Да хранит нас Бог”, - написал депутат.