Арцрун Ованнисян объявил об отставке с поста представителя Минобороны Армении и продолжении работы в научной сфере. Как сообщает Арменпресс, об этом Ованнисян написал на своей странице в Facebook.

«Во время этой войны я проводил свои операции в четвертом измерении - на «информационной плоскости». То, как я их проводил, оценят время и профессиональные исследователи. Нет никого, у кого нет упущений. Информация, которую я предоставил общественности, в основном основывалась на бюллетенях Генерального штаба ВС Армении и Армии обороны Арцаха. Да, я был уверен, что мы победим, эта вера была основана на боях, которые вели многие из моих товарищей по оружию. Я покинул эту должность 9-го числа. Я и дальше буду работать в научной сфере. Пожалуйста, воздержитесь от различных предложений», - написал Ованнисян.