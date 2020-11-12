Премьер провел встречу с членами фракции «Мой шаг»

Члены фракции «Мой шаг» Национального Собрания Армении встретились с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, обсудили внутриполитические и внешнеполитические вызовы. Как передает Арменпресс, об этом сообщила член фракции, вице-спикер НС Лена Назарян.

«Завершилась встреча фракции «Мой шаг» с премьер-министром Николом Пашиняном, в ходе которой премьер-министр подробно представил довоенные, военные и послевоенные развития и проблемы. Мы обсудили вызовы внутренней и внешней политики», - сказала Назарян.

По ее словам, в НС уже практически восстановлен ущерб, нанесенный хулиганским нападением.

«В ближайшие дни парламент продолжит свою работу, действия которой необходимо тщательно пересмотреть в соответствии с новыми реалиями, чтобы обеспечить стабильность и безопасность в стране», - заключила Назарян.