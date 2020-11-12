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Первый президент Армении Левон Тер-Петросян встретился с послом РФ

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян встретился с послом РФ

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян встретился с послом РФ в Армении Сергеем Копыркиным. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь первого президента Армении Арман Мусинян.

«Первый президент Армении Левон Тер-Петросян встретился с послом РФ в Армении Сергеем Копыркиным. Во время встречи, которая продлилась около двух часов, стороны обсудили сложившуюся после заключения перемирия в Арцахе ситуацию в стране и пути выхода из внутриполитического кризиса», - отметил Мусинян.


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