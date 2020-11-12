В Берлине напали на турецкую мечеть

12 ноября в Берлине неизвестные совершили нападение на мечеть Ассоциации турецко-исламских религий Масджиде Акса. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает государственное информационное агентство Турции “Anadolu”.

Расовые и религиозные надписи, оскорбляющие турок, ислам и мусульман были обнаружены на стенах мечети, находящейся в районе Берлина Вединг, также и на окнах соседней чайханы. Президент Ассоциации мечетей Синаси Яшар заявил, что они ожидают, что полиция предпримет шаги для поиска и наказания виновных в этом преступлении, и несмотря на продолжающееся религиозное, расовое и языковое давление, они будут продолжать жить в Германии. Он отметил, что это уже второе нападение за последнее время.