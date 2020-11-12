Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала студентам в ходе онлайн-встречи, что сократила свои личные рабочие контакты "до максимально необходимых" из-за пандемии COVID-19.

"Я пытаюсь проводить встречи не слишком часто, только в случае профессиональной необходимости, но я хочу оставаться в контакте", - сказала канцлер, добавив, что не хочет "все время сидеть в карантине".

Она заявила, что современная молодежь может называть себя "поколением коронавируса", аналогичной по масштабам пандемии человечество не знало со времен "испанского гриппа" 1918-1919 годов,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Это нечто особое, мы могли бы вполне обойтись без этого, но в истории человечества это периодически случается. Мы должны попытаться справиться с этим, используя имеющиеся средства. Представьте себе, в 1918-1919 не было такого развития вакцинации, не было пеницилина, многие антибиотики не были известны, они и сейчас немного нам помогают в этом гриппе... Сегодня мы подготовлены лучше, но пандемия остается пандемией", - сказала Меркель, ее беседа с молодыми людьми транслируется в прямом эфире на сайте правительства ФРГ.