Все стороны будут в выигрыше, если будут реализованы договоренности о прекращении войны: Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что все стороны выиграют, если договоренности, содержащиеся в декларации о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, будут реализованы. Как сообщает «Арменпресс», такое мнение высказал Сергей Лавров на пресс-конференции 12 ноября.

Глава МИД России подчеркнул, что разблокирование всех транспортных и экономических коммуникаций должно сыграть огромную позитивную роль в возрождении региона, в том числе в развитии экономики Армении, которая больше всего пострадала из-за потери транспортных и торговых связей с Азербайджаном и Турцией. Теперь, согласно этому соглашению, которое вступило в силу, все эти связи будут восстановлены, экономика свободно вздохнет. Если мы воплотим в жизнь все то, о чем мы договорились, а пока я не вижу признаков того, что кто-то пытается сорвать эти договоренности, я уверен, что выиграют все, все будут в выигрыше”, - сказал глава МИД РФ.

Он добавил, что 11 ноября президент РФ Владимир Путин общался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, он сегодня утром говорил с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном. “Я уверен, что правительство Армении понимает свою ответственность, понимает, что оно подписало это, исходя из высоких интересов своего народа”, -сказал Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что видит множество политических сил в Армении, которые понимают происходящее и сделают из этого правильные выводы.