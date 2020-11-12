Первоочередной задачей является восстановление стабильности и безопасности в стране: премьер-министр

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к армянскому народу коснулся дальнейших действий Армении.

Как передает «Арменпресс», он подчеркнул, что первоочередной задачей является восстановление атмосферы стабильности и безопасности в стране, которая является единственной гарантией обеспечения власти народа.

“На данный момент мы должны обеспечить это, в первую очередь, чтобы народ полноценно владел своим неоспоримым правом формирования власти и правом иметь власть.

Организаторы и многие из активных участников беспорядков задержаны, многие скрываются, но обязательно будут обнаружены и привлечены к ответственности”, - отметил Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении призвал не поддаваться на провокации и сплотиться вокруг правительства, которое решительно настроено нести свою ответственность за выход страны из этой ситуации без остатка, в то же время гарантируя, что власть, принадлежащая народу, никто не отнимет для реализации своих целей по разграблению страны, возвращению ее в омут коррупции.

“Именно горькие плоды этого грабежа и коррупции мы пожинаем сегодня, когда десятки лет имущество и доходы страны утекали в карманы известных вам людей, а не в дело развития армии”, - отметил премьер-министр Армении.