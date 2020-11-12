Международное признание Республики Арцах становится абсолютным приоритетом: премьер-министр

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что принципиально важен вопрос окончательного решения карабахского вопроса и статуса Арцаха.

Как сообщает «Арменпресс», в обращении Пашинян отметил, что по этой части наши действия не меняются, международное признание Республики Арцах становится абсолютным приоритетом. Он подчеркнул, что, по сути, для международного признания Арцаха сейчас есть более веские аргументы.

“Что касается Нагорного Карабаха или, вернее, той части, которая находится под контролем властей Арцаха, с размещением миротворцев Российской Федерации Лачинский коридор будет беспрепятственно действовать от Гориса до Степанакерта, причем и на участке Шуши. Российские миротворцы обеспечат безопасность, связь Степанакерт - Ереван должна быть надежной. Миротворцы обеспечат и безопасность границ этой части Арцаха, так что жители населенных пунктов, находящихся по периметру дислокации миротворцев, должны как можно скорее вернуться в свои населенные пункты, и правительства Армении и Арцаха сделают все возможное для скорейшего устранения разрушений, создания всех необходимых условий для мирной и нормальной жизни”, - отметил премьер-министр.