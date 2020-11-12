Президент Армен Саркисян встретился с представителями фракции “Мой шаг”

Продолжая политические консультации с парламентскими и внепарламентскими силами, президент республики Армен Саркисян 12 ноября встретился с представителями парламентской фракции “Мой шаг” - вице-спикером НС Леной Назарян, руководителем фракции “Мой шаг” Лилит Макунц и председателем постоянной комиссии НС по вопросам обороны и безопасности Андраником Кочаряном. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает управление по связям с общественностью аппарата президента Армении.

На встрече, в частности, состоялся обмен мнениями относительно подписанного трехстороннего заявления по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и сложившейся в стране ситуации в результате этого подписания.

Собеседники подчеркнули особую важность сохранения стабильности в нынешней ситуации, а также необходимость совместной и бесперебойной работы всех государственных институтов.