Разговоры о передаче Мегри премьер-министр Армении считает абсурдными

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем обращении к армянскому народу назвал разговоры о передаче Мегри абсолютным нонсенсом.

Как сообщает «Арменпресс», премьер-министр, ссылаясь на содержание документа, направленного на прекращение карабахской войны, отметил, что речь идет о разблокировании транспортных путей региона.

“Что касается содержания самого документа, он действительно плох для нас, но мы не должны делать его хуже, чем он есть на самом деле. В частности, распространяются слухи о передаче Мегри, что является абсолютной чушью. Речь идет только о разблокировке транспортных маршрутов региона, в том числе из Азербайджана в Нахиджеван, это означает, что транспортные маршруты из Еревана через Нахиджеван в Сюник, включая железнодорожное сообщение Армении с Исламской Республикой Иран, должны быть разблокированы, что может иметь большое значение в дальнейшем развитии экономики нашей страны”, - отметил Никол Пашинян.