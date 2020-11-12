Силы безопасности Афганистана ликвидировали лидера международной террористической организации "Исламское движение Узбекистана"* Азиза Юлдаша в провинции Фарьяб на северо-западе страны. Как передает Арменпресс, об этом сообщает министерство обороны.

"Азиз Юлдаш, лидер "Исламского движения Узбекистана"*, убит, его сын Хикмат ранен в результате действий национальных сил безопасности Афганистана (ANSF) в районе Гормач провинции Фарьяб. Азиз Юлдаш причастен к террористическим нападениям и массовому убийству афганцев в северных провинциях", - говорится в сообщении ведомства.

В июле текущего года ФСБ сообщила, что силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском крае пресекли деятельность межрегиональной структуры "Исламского движения Узбекистана"*, было задержано 22 человека из числа ее главарей и рядовых участников, которые призывали к совершению преступлений террористического характера, вербовали и переправляли рекрутов в зоны боевых действий, финансировали террористов в Сирии. Спецоперация проводилась ФСБ при участии МВД и Росгвардии.