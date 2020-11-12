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Президент Армен Саркисян принял баронессу Керолайн Кокс

Президент Армен Саркисян принял баронессу Керолайн Кокс

Президент Армении Армен Саркисян 12 ноября принял члена Палаты лордов Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, баронессу Керолайн Кокс. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает управление по связям с общественностью аппарата президента.

Президент Саркисян поблагодарил баронессу за то, что она в эти тяжелые дни была рядом с Арменией, Арцахом и с армянским народом.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с азербайджано-турецкой агрессией, направленной против Республики Арцах, карабахский вопрос и текущая ситуация в Арцахе.


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