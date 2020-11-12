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Состоялась встреча президента Армена Саркисяна и премьер-министра Никола Пашиняна

Состоялась встреча президента Армена Саркисяна и премьер-министра Никола Пашиняна

Управление по связям с общественностью аппарата президента Республики Армения сообщает, что утром 12 ноября состоялась встреча президента республики Армена Саркисяна с премьер-министром Николом Пашиняном. Как передает «Арменпресс», обсуждалась ситуация, сложившаяся в стране.


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