Состоялась встреча президента Армена Саркисяна и премьер-министра Никола Пашиняна

Управление по связям с общественностью аппарата президента Республики Армения сообщает, что утром 12 ноября состоялась встреча президента республики Армена Саркисяна с премьер-министром Николом Пашиняном. Как передает «Арменпресс», обсуждалась ситуация, сложившаяся в стране.