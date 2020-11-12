Время в Ереване: 11:07:36,   12 Ноябрь

В Армении подтверждено 2 132 новых случаев COVID-19

В Армении подтверждено 2 132 новых случаев COVID-19

По состоянию на 11:00 12 ноября в Армении всего подтверждено 112 680 случаев COVID-19, 70 130 заболевших выздоровели, зарегистрировано 1 668 смертельных исходов.

Как передает «Арменпресс», на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении сообщается, что на данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 40 450 пациентов. В общем счете проведено 453 033 тестов.

Таким образом, за последние сутки проведено 4 583 тестов, подтверждено 2 132 новых случаев COVID-19, выздоровели 1 794 заболевших.   

В предыдущий день зафиксировано 11 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной  инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 430.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации