Аронян вышел в четвертьфинал турнира “Speed Chess Championship”

Лидер армянских шахмат Левон Аронян удачно стартовал в “Speed Chess Championship”.

Как передает «Арменпресс», в 1/8 финала турнира, организованного сайтом Chess.com, Аронян играл с россиянином Яном Непомнящим и победил со счетом 14:11. Далее Аронян встретится с представителем Франции Макси Вашье-Лагравом.

Другой представитель Армении Айк Мартиросян 12 ноября в 21:00 по ереванскому времени сыграет с Хикару Накамура.

В турнире “Speed Chess Championship 2020”, проводимом на сайте Chess.com участвуют 16 шахматистов. Турнир проводится по нокаут-системе, проигравший выходит из турнира. Среди участников чемпионата по скоростным шахматам 2020 года - чемпион мира Магнус Карлсен, Фабиано Каруана, Максим Вашье-Лаграв, Ян Непомнящий, Аниш Гири и ряд других известных шахматистов. Некоторые матчи 1/8 финала уже состоялись. Магнус Карлсен победил Пархама Магсудлу, Владимир Федосеев Фируза Алирезу, а Максим Вашье-Лаграв Нихала Сарини.