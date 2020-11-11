МО опровергает информацию об отставке группы высокопоставленных офицеров
22:15, 11 Ноябрь, 2020
Пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян опровергла информацию о том, что группа высокопоставленных офицеров написала заявления об отставке. Об этом Степанян сказал в беседе с Арменпресс.
«Эта информация не соответствует действительности», - сказала Степанян.
Некоторые СМИ сообщили, что группа высокопоставленных офицеров подала заявление об отставке.
Ранее Минобороны опровергло информацию о том, что командующий 3-м армейским корпусом ВС Армении, генерал-майор Григорий Хачатуров написал заявление об отставке.
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