Генерал-майор Григорий Хачатуров продолжает свою службу: МО Армении
Командующий 3-м армейским корпусом ВС Армении, генерал-майор Григорий Хачатуров продолжает свою службу. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.
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