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В ОДКБ приветствовали установление мира в Нагорном Карабахе и прекращение кровопролития

В ОДКБ приветствовали установление мира в Нагорном Карабахе и прекращение кровопролития

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приветствует прекращение боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду журналистам генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"Мы положительно оцениваем сам факт прекращения боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Это стало возможным после подписания 9 ноября президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении соответствующего заявления. Приветствуем все действия, которые ведут к установлению мира в регионе и прекращению кровопролития. В ОДКБ неоднократно призывали конфликтующие стороны вернуться к режиму прекращения огня и урегулированию нагорно-карабахского конфликта исключительно путем мирных переговоров", - сказал он.

Генсек ОДКБ также положительно оценил решение о вводе в регион российского миротворческого контингента. "Считаем, что ввод российских миротворцев является существенным сдерживающим фактором неприменения силы конфликтующими сторонами. Вновь напоминаем, что решение конфликта в Нагорном Карабахе возможно только политико-дипломатическими методами", - отметил Зась.


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