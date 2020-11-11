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Пресс-секретарь премьера опровергла слухи о письме Пашиняна генсеку НАТО

Пресс-секретарь премьера опровергла слухи о письме Пашиняна генсеку НАТО

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворгян опровергает информацию о письме Пашиняна генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. Как сообщает Арменпресс, Геворгян написала на своей странице в Facebook, что распространенная фотография фейковая.

«В интернете распространяется фотография, на которой якобы представлено письмо премьер-министра генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. Такого «письма» не было никогда, это фальшивка», - написала Геворгян.

В интернете распространяется фейковая фотография, на которой якобы представлено письмо премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна от 13 мая 2019 года на имя генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о статусе Нагорного Карабаха.


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