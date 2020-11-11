Асад назвал проблему беженцев в Сирии искусственной

Проблема беженцев в Сирии является искусственной, Запад во главе с США создали проблемы для их возвращения, заявил президент Сирии Башар Асад на Международной конференции по возвращению сирийских беженцев,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Проблема беженцев в Сирии является искусственной проблемой, поскольку в Сирии на протяжении многих веков отсутствовал феномен массовой иммиграции", - сказал он

По словам Асада, "западные режимы во главе с американским (режимом) продолжают создавать условия для возникновения феномена сирийских беженцев и проблемы для их возвращения". "Сегодня мы сталкиваемся со сложной проблемой, (есть) миллионы желающих вернуться беженцев", - констатировал он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.