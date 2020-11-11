В Минобороны Армении обсудили вопросы организации и осуществления миротворческой миссии в НКР

11 ноября министр обороны Республики Армения Давид Тоноян принял командующего российским миротворческим контингентом генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, прибывшего в зону нагорно-карабахского конфликта для мониторинга режима прекращения огня. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении информации и общественных связей Министерства обороны.

Министр обороны Давид Тоноян поблагодарил за быстрое формирование миссии российского миротворческого контингента и выразил готовность оказывать всестороннюю помощь в ходе деятельности миссии.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с организацией и реализацией миссии миротворческого подразделения.