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Серж Саркисян приглашен в СНБ

Серж Саркисян приглашен в СНБ

Третий президент Армении Серж Саркисян 11 ноября был приглашен в Службу национальной безопасности.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает офис третьего президента Армении.

“В ответ на многочисленные запросы СМИ сообщаем, что третий президент Армении Серж Саркисян сегодня был приглашен в Службу национальной безопасности. Служба национальной безопасности Армении направила третьему президенту Армении уведомление о явке в СНБ”, - говорится в сообщении офиса и добавлено, что в назначенное время, в 16:00, президент Саркисян будет в СНБ.


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