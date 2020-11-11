Франция предложила реформировать Шенгенскую зону

Франция в ближайшие дни представит предложения по реформированию Шенгенской зоны с целью обеспечения безопасности на границах ЕС, заявил во вторник президент страны Эммануэль Макрон.

"Нам необходимо реформировать Шенгенскую зону. В первую очередь для того, чтобы усилить безопасность на внешних границах ЕС", - заявил Макрон.

Он добавил, что в ближайшие дни Париж выступит с предложением по реформированию Шенгенской зоны и представит его другим странам ЕС,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По словам Макрона, необходимо "улучшить управление Шенгенской зоной, поскольку в настоящее время в ней нет регулярного политического наблюдения за регулированием актуальных вопросов на границе, в том числе вопросов миграции и внутренней безопасности".

В связи с этим французский президент предложил создать "что-то вроде внутреннего совета безопасности". Он подчеркнул, что реформа Шенгенской зоны предполагает обеспечение "одновременно и свободы, и безопасности".

"Мы должны реформировать Шенгенское пространство, чтобы оно было также пространством безопасности, что означает укрепление внешних границ Европейского союза, улучшение функционирования механизма Шенгена, включая санкции против тех, кто не соблюдает своих обязательств, (мы должны - ИФ) обновить управление этим пространством", - добавил Макрон.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия в начале декабря представит обновленную программу противодействия терроризму в Европе. В числе направлений работы она назвала предотвращение терроризма и защиту внешних границ Евросоюза.