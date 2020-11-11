Эмбарго на оружие для члена НАТО - Турции: призыв 4 партий Нидерландов

Правящие партии Нидерландов “Народная партия свободы и демократии”, “Христианско-Демократический призыв”, “Демократы-66” и “Христианский союз” желают, чтобы ЕС против члена НАТО - Турции в качестве санкции за вовлеченность Турции в регионы разных конфликтов, в том числе и за вовлеченность в войну Нагорного Карабаха применил бы эмбарго на оружие.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает нидерландский сайт “NOS”.

Это ходатайство представлено сегодня, 11 ноября, в ходе обсуждения бюджета Министерства иностранных дел.

“Правительство Анкары нарушает международное право, вовлекаясь в вооруженные столкновения в Ливии и в восточном Средиземноморье. Там Турция ищет нефть, в районе, который принадлежит Греции”, - говорится в ходатайстве.

По мнению партнеров по коалиции, кабинет министров должен работать над эмбарго на поставки оружия в контексте Евросоюза. “Турция снова и снова пересекает все черты. Пришло время для решительных действий”, - сказал Джоэл Вурдевинд, член парламента от Христианского союза.

Он отметил, что Турция в Нагорный Карабах направила сирийских джихадистов. Член партии “Демократы-66” Сьорд Сьордсман назвал Турцию “государством-изгоем”.

“Когда Эрдоган провоцирует военную конфронтацию вместо того, чтобы способствовать стабильности, мы должны принять четкую позицию - никакого оружия Турции, пока она продолжает эту политику”.

Выступил и Мартин Ван Хелверт из партии “Христианско-демократический призыв”. “Плохо, что мы должны это делать, но мы хотим, чтобы ЕС наложил эмбарго на поставки оружия нашему союзнику по НАТО. Мы должны защитить ни в чем не повинных мирных жителей”.

В войне, развязанной против Арцаха с 27 сентября, Турция, своим прямым посредничеством, открыто поддерживала Азербайджан. Руководители Армении, России и Азербайджана подписали заявление о прекращении боевых действий с 01:00 10 ноября.

Анна Григорян