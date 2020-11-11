Инициаторы митинга сформулировали свое требование

Как сообщает «Арменпресс», на площади Свободы выступили представитель Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян, секретарь парламентской фракции “Процветающая Армения” Арман Абовян, члены фракции Наира Зограбян, Ивета Тоноян, Шаке Исаян, руководитель партии “Родина” Артур Ванецян, член РПА, бывший депутат НС Карине Ачемян и другие.

Представители оппозиции требование отставки премьера обуславливают ситуацией вокруг Нагорного Карабаха и отмечают, что отставка Пашиняна - единственный выход из этой ситуации.

Партии созвали митинг, отметив, что представят свой вариант выхода из сложившейся ситуации.

Полиция Армении требовала отменить запланированный на площади Свободы митинг, отмечая, что в условиях объявленного в стране военного положения проведение митингов запрещено. Полиция с места сбора уже задержала группу граждан. Среди задержанных также и член Республиканской партии, бывший вице-спикер НС Эдуард Шармазанов.