Ушел из жизни премьер-министр Бахрейна
На 84-м году жизни скончался премьер-министр Бахрейна, шейх Халифа ибн Салман Аль-Халифа.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Информационное агентство Бахрейна.
В сообщении отмечено, что премьер-министр скончался утром 11 ноября в больнице в США.
По приказу короля Бахрейна в стране объявлен недельный траур, во время которого будут приспущены все флаги.
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