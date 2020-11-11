Ушел из жизни премьер-министр Бахрейна

На 84-м году жизни скончался премьер-министр Бахрейна, шейх Халифа ибн Салман Аль-Халифа.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Информационное агентство Бахрейна.

В сообщении отмечено, что премьер-министр скончался утром 11 ноября в больнице в США.

По приказу короля Бахрейна в стране объявлен недельный траур, во время которого будут приспущены все флаги.