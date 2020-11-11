Редактор “Neues Deutschland” положение армян Нагорного Карабаха считает результатом политики ЕС

Петер Штайнигер, редактор-обозреватель немецкой “Neues Deutschland”, тяжелое положение, в котором оказались армяне Нагорного Карабаха, считает результатом также и политики Европейского союза. Как сообщает «Арменпресс», Штайнигер в своей статье обусловил это обстоятельство тем, что ЕС содействовал президенту Турции Реджеп Тайип Эрдогану, продолжая продавать ему оружие, которое использовалось Азербайджаном.

“Бедственное положение армян Карабаха является результатом также и политики Европейского союза, который поддерживал Эрдогана как выгодного для него преступника, продолжая продавать ему оружие”, - написал обозреватель.

Он отметил, что Армения проиграла в неравной битве за Нагорный Карабах, которую навязал стране азербайджанский лидер Алиев путем своей военной агрессии. Петер Штайнигер добавил, что Россия сейчас пытается заморозить конфликт, но уже с изменившейся географией.

“Баку получает большой кусок пирога. Алиев осмелился нанести удар по маленькой Республике Арцах, потому что Москва дала понять, что ее поддержка армянским союзникам может быть в пределах региона. Русские не рискнули ввязываться в войну с представителем НАТО Турцией на юге. Не зря же США предоставили президенту Турции Эрдогану карт-бланш в регионе”, - написал Штайнигер. По словам Штайнигера, война для Азербайджана идеологически была мотивирована Великой Османской империей.

“Триумф победы укрепляет позиции Алиева. Сделка всех сторон помогла ему добиться успеха”, - написал редактор-обозреватель “Neues Deutschland”.