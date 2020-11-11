Премьер-министр коснулся заявления лидера ППА о заговоре вокруг Шуши

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинение в его адрес в том, что он не соглашался на размещение миротворческих сил до падения Шуши, считает абсурдным. Как сообщает «Арменпресс», премьер на своей странице в Facebook обратился к заявлению лидера ППА Гагика Царукяна о заговоре вокруг Шуши. В одном из интервью он упоминал, что 28 октября, когда Шуши еще сопротивлялся, Россия готова была разместить миротворцев в Нагорном Карабахе, но Никол Пашинян, якобы, тогда не согласился с этим.

“Я якобы согласился на это, когда Шуши пал. Абсолютная чушь, фиксируемая конкретными фактами. В интервью российскому СМИ 22 октября я сказал, что я за размещение миротворцев, также как и в интервью индийскому телеканалу, данному 25 октября. Говоря об этом публично, 28 октября я не мог сказать другое. Если мы говорим о заговоре, говорим о причинах, то давайте зафиксируем такой факт. После выхода из тюрьмы лидер партии “Процветающая Армения” заявил, что он сформирует добровольческий отряд и лично возглавит его. Потом мы увидели сообщение о том, что Царукян встретился с добровольцами, мы видели “Нивы” “Вилисы”, но вроде бы не видели боевого отряда добровольцев под Шуши во главе с Гагиком Царукяном. Группа, которая вела боевые действия под Шуши, другая группа, которая вошла в город, если бы было достаточно резервов, они смогли бы удержать Шуши. Не ошибусь, если скажу, что одной из причин падения Шуши стало отсутствие обещанного Гагиком Царукяном отряда добровольцев в битве за Шуши. Получается, что они делают публичные заявления, но не предпринимают никаких практических шагов? Может быть, эти отряды формировались не для операций в Шуши, а для операций в Армении? Этот факт необходимо проверить и дать уголовную оценку”, - добавил он.