Не пойти на шаг, направленный на прекращение войны, означало бы иметь большие потери и жертвы. Как сообщает «Арменпресс», премьер-министр Армении Никол Пашинян об этом сообщил в прямом эфире на своей странице в Facebook. По его словам, решение было принято на основе анализа, оценок Генштаба Вооруженных сил и президента Арцаха.

“Самая большая вина, которую приписывают мне, заключается в том, что я согласился передать Агдам, Лачин и Карвачар Азербайджану. На самом деле, это не очень удивительно, но это не о передаче, а о сохранении, потому что документ был подписан в ситуации, когда Шуши пал, когда, Генштаб сообщал, что ресурсы находятся в достаточно проблемном состоянии. Это мнение разделяет и политическое руководство Арцаха. Что бы произошло, если бы заявление не было подписано? Согласно этому документу дали то, что, по военной, невоенной оценке, мы не могли сохранить в той ситуации. У нас была такая ситуация, что Степанакерт остался беззащитным”, - сказал Никол Пашинян. По словам премьер-министра Армении, если бы военные действия продолжились, была большая вероятность того, что Азербайджан захватил бы Степанакерт, Мартуни, Аскеран, оборонительные районы, находящиеся там солдаты, оказались бы в блокаде.

Премьер-министр посчитал неслучайным то, что в эти дни солдаты с передовой направляют видеообращения, в которых оправдывают принятое решение.

“В тот момент у нас была ситуация, когда Степанакерт был под прямой угрозой, оценка Генерального штаба Вооруженных сил и президента Арцаха заключалась в том, что, по сути, Степанакерт защищен символически.

Касаясь слухов о падении Шуши, слухов о заговорах вокруг Шуши, премьер-министр отметил, что после падения Шуши были предприняты две попытки вернуть его, одна неудачная, во время второй - отряду удалось войти в Шуши. Хотя, по большому счету, ситуация не изменилась. Все эти противоречивые сообщения были связаны с этим.