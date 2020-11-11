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Заявление о прекращении боевых действий подводит к полноценным переговорам: Мария Захарова

Заявление о прекращении боевых действий подводит к полноценным переговорам: Мария Захарова

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, заявление глав России, Армении и Азербайджана о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе приведет к полному переговорному процессу.

Как сообщает «Арменпресс», Захарова заявила об этом в интервью телеканалу ‘Россия-24”. “В заявлении ожидается безоговорочный переход к полноценному переговорному процессу по всем аспектам этого непростого вопроса”, - сказала Захарова.

Руководители Армении, России и Азербайджана подписали заявление о прекращении боевых действий с 01:00 10 ноября.


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