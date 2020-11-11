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В Армении подтвержден 1 861 новый случай COVID-19: вылечились 1 501 инфицированных

В Армении подтвержден 1 861 новый случай COVID-19: вылечились 1 501 инфицированных

По состоянию на 11 ноября в Армении всего подтверждено 110 687 случаев COVID-19, 68 336 заболевших выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 40 157 пациентов. За последние сутки проведено 4 226 тесто, а в общем счете 448 450.

Таким образом, подтвержден 1 861 новый случай COVID-19, выздоровели 1 501 пациентов.   

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 1 636 летальных исходов (увеличились на 27).

 Зафиксировано 7 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной  инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 419.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.

Лилит Демурян


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