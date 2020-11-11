Необходимо всеармянское единство: Союз армян Украины распространил заявление

10 ноября состоялось совместное заседание оперативных штабов Союза армян Украины Киева и Еревана по вопросам оказания помощи Армении. Как передает «Арменпресс», AnalitikaUA.net сообщает, что помимо обсуждений, направленных на координацию работы по оказанию помощи соотечественникам, участники заседания сделали заявление о последних событиях в Арцахе и в Армении.

“Союз армян Украины призывает все политические силы Армении сохранять спокойствие, все необходимые действия предпринимать в соответствии с Конституцией страны. Для победы всем нам нужно всеармянское единство. С самого первого дня боевых действий в Арцахе и до сегодняшнего дня Союз армян Украины проделал большую работу по оказанию соответствующей помощи. Мы продолжим поддерживать всех пострадавших от войны.

Выражаем огромную благодарность всем гражданам, которые не остались равнодушными в эти тяжелые для нашей исторической Родины дни и оказывали свою помощь. Благодаря нашей совместной работе мы смогли помочь людям, потерявшим дома во время войны. Призываем всех наших соотечественников сохранять спокойствие, не терять мужества духа. Будьте бдительны, не поддавайтесь провокациям”, - говорится в заявлении Союза армян Украины.

На заседании, прошедшем под председательством главы организации Вилена Шатворяна, особое внимание было уделено вопросу безопасности соотечественников, проживающих в Украине. Особый акцент был сделан на необходимости соблюдать законы и ни в коем случае не поддаваться провокациям.

В мероприятии приняли участие и чрезвычайный и полномочный посол Армении в Украине Тигран Сейранян и Предстоятель Украинской епархии Армянской Апостольской церкви Маркос Оганесян.