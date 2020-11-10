Заявление о прекращении войны было подписано с учетом рисков дальнейшего развития событий: Авинян

Вице-премьер Армении Тигран Авинян подчеркивает, что заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал в результате обсуждений с начальником Генштаба Вооруженных сил, министром обороны и другими органами, отвечающими за ситуацию, с учетом рисков и опасностей дальнейшего развития событий. Как сообщает Арменпресс, об этом Авинян сказал в эфире Общественного телевидения.

«Заявление, согласованное между премьер-министром Армении и президентами России и Азербайджана, было подписано по одной простой причине, и я не буду касаться всех 30-летних дипломатических и военных вопросов арцахского конфликта, чтобы рассмотреть эти причины. Начну с того места, где началась война.

27 сентября, когда враг начал обстреливать линию фронта ракетами и артиллерией, в Армении было объявлено военное положение, и премьер-министр четко заявил в Национальном Собрании, что по всем ранее согласованным документам, по всем предлагаемым решениям ему предлагается один вариант - возврат 7 территорий без предварительных условий. Думаю, это предложение было отвергнуто всеми тремя фракциями, мы выбрали путь борьбы.

И я хочу констатировать, что более 40 дней армянская армия вела поистине героические сражения с непропорциональными. На фронте не было относительно спокойной точки, не было и 100 квадратных метров, которые не было бы обстреляны артиллерией или ракетами», - сказал Авинян.

Однако, по его словам, логика недавних боевых действий привела к тому, что возникла опасность военных действий против Степанакерта, была организована оборона Степанакерта, что привело бы к другим потенциальным проблемам в Мартунинском районе, Аскеранском районе и на остальной части фронта.

«Это было болезненное, можно сказать, вынужденное решение, принятое премьер-министром после обстоятельного обсуждения с начальником Генштаба, министром обороны, президентом Арцаха и руководителями других органов, владеющих ситуацией. Это решение было принято не в спешке, однако это решение было принято с учетом всех опасностей и рисков дальнейшего развития событий. Мы должны понимать, что сила, которой противостояла армянская армия, это не только Азербайджан. Это также турецкий командный состав, это бесчисленные террористы», - сказал Тигран Авинян.