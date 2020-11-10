ЕС может ввести жесткие санкции против Турции при нарушении перемирия в Карабахе

Турция должна принять условия перемирия, заключенного сторонами конфликта в Нагорном Карабахе, в противном случае ЕС может ввести дополнительные санкции в отношении этой страны. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, oб этом заявил во вторник министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая на заседании Национального собрания Франции.

"По поводу соглашения, которое было заключено после событий этой ночи и которое мы не успели прокомментировать накануне: мы считаем важным, чтобы Турция абсолютно четко соблюдала согласованное перемирие, поскольку в противном случае она рискует столкнуться с усилением санкций, которые могут быть приняты в отношении нее", - заявил глава французской дипломатии, отвечая на вопрос депутата о влиянии Турции на события в Нагорном Карабахе.

Министр уточнил, что в декабре страны ЕС проведут очередной саммит, на котором среди прочего будет обсуждаться и агрессивное поведение Турции. "Ранее 27 стран сообщества уже приняли решение, что если Турция не изменит поведение, то в отношении нее будут приняты меры вплоть до санкций - эти варианты уже на столе", - подчеркнул он.