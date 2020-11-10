Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани выразил удовлетворение принятием заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на пресс-службу президента Ирана, об этом президент Ирана заявил на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

«Будучи соседом как Республики Армения, так и Азербайджана и учитывая многие наши исторические общности с народами региона, Исламская Республика Иран выражает свое удовлетворение решением двух лидеров прекратить военный конфликт и начать процесс дипломатического урегулирования». - отметил президент Ирана.

Хасан Рухани надеется, что две страны смогут разрешить свои споры мирно и в рамках международного права.

«С этой целью Иран представляет программу мирного прекращения огня, а также ведет интенсивные переговоры с конфликтующими сторонами и другими заинтересованными странами. Мы не пожалеем усилий для деэскалации напряженности, установления прочной и справедливой безопасности, стабильности и мира в регионе», - заключил Хасан Рухани.