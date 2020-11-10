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Франция подчеркивает важность защиты интересов Армении в каком-либо договоре

Франция подчеркивает важность защиты интересов Армении в каком-либо договоре

Франция изучает параметры прекращения огня между Арменией и Азербайджаном в нагорно-карабахском регионе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на «Reuters», в заявлении пресс-службы президента Франции отмечается, что любое долгосрочное соглашение должно учитывать интересы Армении.

В заявлении Елисейского дворца говорится, что Турция должна прекратить свои провокации в регионе и воздерживаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу будущий договор.


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