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Евросоюз приветствует прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе

Евросоюз приветствует прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе

Евросоюз приветствует прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе, соглашение о котором было подписано в понедельник между Азербайджаном и Арменией при посредничестве России.  Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, отметив, что в Брюсселе анализируют последствия договоренностей.

"Мы приняли к сведению сообщения о соглашении в Нагорном Карабахе. Евросоюз приветствует прекращение боевых действий. Мы призывали к этому с начала боевых действий. Сейчас мы анализируем последствия войны и текущую ситуацию в регионе, после чего распространим отдельное заявление", - сказал он.


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