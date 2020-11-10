МККК готов к обмену пленными лицами: сроки зависят от договоренности сторон

Международный комитет Красного Креста (МККК) готов выступить посредником в обмене военнопленными, заложниками, другими задержанными лицами и телами жертв. Армянская и азербайджанская стороны осведомлены о готовности МККК, а когда этот процесс начнется, зависит от договоренностей. Об этом сообщила Арменпресс руководитель коммуникационных программ армянского офиса Международного комитета Красного Креста Зара Аматуни.

На вопрос, когда процесс начнется, Аматуни ответила, что они не могут сказать. «Готовность есть, стороны осведомлены, все зависит от договоренностей, которые будут достигнуты по этому вопросу. Стороны должны связаться с нами по этому вопросу», - сказала она.

По словам Аматуни, МККК все это время находится в двусторонних контактах и обсуждениях, стороны хорошо осведомлены о готовности комитета. С 27 сентября МККК ежедневно выражает готовность.

«Так как мы являемся посредниками, мы не участвуем в принятии политических решений. Конечно, большинство наших решений находится в руках сторон. Мы, как нейтральная гуманитарная организация, здесь, чтобы помочь осуществить это по гуманитарным стандартам, чтобы напомнить, что это обязательство.

Естественно, сроки и другие условия политических решений согласовываются по инициативе сторон, но с нашим участием в качестве посредника, если в данном случае это также происходит через наше посредничество», - сказала Аматуни и заверила, что они всегда находятся на связи со сторонами по различным вопросам.