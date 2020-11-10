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Президент Армен Саркисян встретился с послом России в Армении Сергеем Копыркиным

Президент Армен Саркисян встретился с послом России в Армении Сергеем Копыркиным

10 ноября президент Армен Саркисян встретился с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Армения Сергеем Копыркиным. Как передает «Арменпресс», об этом сообщило управление по связям с общественностью аппарата президента Республики Армения.

Разговор касался заявления, подписанного премьер-министром Армении, президентами России и Азербайджана о полном прекращении всех боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта и его положениях.

Президент Саркисян отметил, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта является делом общенационального значения, и естественно, что любое решение, связанное с ним, особенно подписание документа, может вызвать резкую реакцию народа и даже протесты.

Президент Саркисян подчеркнул важную посредническую роль стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и особенно Российской Федерации в деле прекращения военных действий.

На встрече говорилось и о необходимости безопасности и стабильного мира во всем регионе.


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