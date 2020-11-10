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Президент Арцаха призвал политические силы Армении для обсуждений приехать в Степанакерт

Президент Арцаха призвал политические силы Армении для обсуждений приехать в Степанакерт

Президент Арцаха Араик Арутюнян обратился к парламентским и внепарламентским политическим силам Армении с просьбой провести обсуждения на месте, в Степанакерте. Как сообщает «Арменпресс», об этом Араик Арутюнян написал на своей странице в Facebook.

“Эта сложная политическая ситуация автоматически создала в нашей реальности новую повестку дня. Чтобы обсудить это с основными игроками армянского политического поля, представить всю имеющуюся информацию, я обращаюсь к парламентским и внепарламентским силам Республики Армения с просьбой приехать в Степанакерт и на месте все обсудить. Завтра, 11 ноября, я готов принять руководство задействованных в Национальном собрании политических сил. После этого я готов продолжить запланированную серию встреч и с внепарламентскими силами”, - написал Араик Арутюнян.


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