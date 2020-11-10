Песков опроверг слухи о размещении в Карабахе турецких военнослужащих

В тексте заявления премьер-министра Армении, президентов России и Азербайджана нет упоминания о размещении турецких военнослужащих. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает “РИА Новости”.

“В тексте заявления об этом нет ни слова. По этому поводу нет никакой договоренности. Присутствие турецких военнослужащих не согласовано. Говорилось о создании в Азербайджане центра мониторинга. Это будет в Азербайджане, это было предметом отдельного соглашения. Это не в Карабахе”, - представил Песков.

Вопрос активно муссировался в азербайджанских СМИ со ссылкой на заявления президента Азербайджана и министра иностранных дел Турции.