Российский миротворческий контингент продолжает дислоцироваться в Арцахе: МО Армении
12:13, 10 Ноябрь, 2020
По всей линии фронта прекращены активные боевые действия. Об этом сообщает пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
“С 06:00 сохраняется относительное спокойствие. Российский миротворческий контингент продолжает дислоцироваться в Арцахе”, - как передает «Арменпресс», сообщила Степанян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев договорились о прекращении войны с 01:00 1 ноября.
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