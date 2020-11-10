Российский миротворческий контингент продолжает дислоцироваться в Арцахе: МО Армении

По всей линии фронта прекращены активные боевые действия. Об этом сообщает пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

“С 06:00 сохраняется относительное спокойствие. Российский миротворческий контингент продолжает дислоцироваться в Арцахе”, - как передает «Арменпресс», сообщила Степанян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев договорились о прекращении войны с 01:00 1 ноября.